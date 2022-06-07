"Через 2-3 тижні з'являтимуться перші повідомлення стосовно техніки", - Арестович про ленд-ліз

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що доставка техніки займає деякий час. Але вже у липні українські військові зможуть застосувати її на полі бою.

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Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Через 2-3 тижні мають з'являтися перші повідомлення з техніки, яку сюди відправили великими транспортними кораблями. Вони довго вантажаться в Америці, тижні два. А потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, припливають до портів Європи, потім розвантажуються. Ви повинні розуміти, що це займає час, мінімум місяць", - каже Арестович.

Він вважає, що першу зброю за ленд-лізом українські військові застосовуватимуть на полі бою вже у липні.

Нагадаємо, що 7 червня у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.