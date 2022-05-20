Зеленського просять скасувати заборону чоловікам призовного віку виїжджати з України

На сайті електронних петицій з'явилося звернення до президента України Володимира Зеленського щодо скасування заборони на виїзд чоловіків призовного віку.

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За 2 дні петицію підтримали понад 2 тисячі людей.

Автори петиції вважають, що такі заборони "не мають нічого спільного із правопорядком", а плодять корупцію.

Вони закликають Зеленського дозволити виїзд чоловіків призовного віку, в наборі до армії робити акцент на добровольцях, а для співробітників військкоматів посилити відповідальність за корупцію.

Для того, щоб її розглянув Володимир Зеленський, петиція має набрати щонайменше 25 000 голосів за три місяці.

Зазначимо, зараз виїхати за кордон мають право лише певні категорії українських чоловіків.

непридатні до військової служби;

з відстроченням від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;

самостійно виховують дітей віком до 18 років;

які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років;

усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;

які мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;

які мають на утриманні дитини з інвалідністю;

які мають опіку над дитиною з різними вадами здоров'я, але не встановлено інвалідність;

що мають інвалідність І або ІІ групи;

що забезпечують постійний догляд за людьми, які його потребують;

які мають близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час АТО;

які мають двох дітей до 18 років та вагітну дружину (термін не менше 35 тижнів);

якщо дружина з інвалідністю І чи ІІ групи;

якщо інвалідність має один з батьків або батьків дружини;

працівники установ, які здійснюють постійний догляд.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що деяким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Наразі відповідні органи працюють над таким послабленням.

Зазначимо, під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно триває мобілізація, тому в Україні скасували заклик на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.