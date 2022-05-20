Зеленского просят отменить запрет мужчинам призывного возраста выезжать из Украины

На сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста.

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За 2 дня петицию поддержали более 2 тысяч человек.

Авторы петиции считают, что такие запреты "не имеют ничего общего с правопорядком", а плодят коррупцию.

Они призывают Зеленского разрешить выезд мужчин призывного возраста, в наборе в армию делать акцент на добровольцев, а для сотрудников военкоматов усилить ответственность за коррупцию.

Для того, чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский, петиция должна набрать минимум 25 000 голосов за три месяца.

Отметим, сейчас выехать за границу имеют право только определенные категории украинских мужчин.

непригодные к военной службе;

с отсрочкой от призыва или уведомлением о специальном воинском учете;

самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

имеющие на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели;

имеющие на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки до 18 лет;

имеющие на содержании ребенка с инвалидностью;

имеющие на попечении ребенка с различными недостатками здоровья, но не установлена инвалидность;

имеющие инвалидность I или II группы;

обеспечивающие постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем;

имеющие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО;

имеющие двоих детей до 18 лет и беременную супругу (срок не менее 35 недель);

если жена с инвалидностью I или II группы;

если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены;

работники учреждений, осуществляющих постоянный уход.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что некоторым мужчинам могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Сейчас соответствующие органы работают над таким послаблением.

Отметим, во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.