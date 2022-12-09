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СБУ та НАБУ викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Держлікслужби

СБУ та НАБУ викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Держлікслужби
Іноземець пропонував керівнику Держлікслужби хабаря. Фото: СБУ

Співробітники СБУ, НАБУ та САП викрили бізнесмена, який пропонував хабар в розмірі $10 тисяч керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це 9 грудня повідомила пресслужба СБУ.

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Фігурант є іноземцем. Він пропонував керівнику Держлікслужби гроші, щоб той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

Чоловіка спіймали якраз в той момент, коли він намагався передати хабаря. Тепер вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Уточнюється, що досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою керівника Держлікслужби.

Раніше повідомлялося, що в результаті слідчо-оперативних дій на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях заблокувала корупційну схему. Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій.

Автор:
Віта Молодан