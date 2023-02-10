Масштабна спецоперація: СБУ та ДБР розпочали обшуки по всій вертикалі митниці (ФОТО)

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генпрокурора проводять в п'ятницю, 10 лютого, масштабну спецоперацію по всій вертикалі митниці — від ранку тривають обшуки.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спочатку силовики розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

СБУ відзвітувала про пері результати спецоперації: встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.

"Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", — розповіли в спецслужбі.

Масштабні перевірки роботи митниці тривають, СБУ повідомить більше інформації щодо виявлених корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

Нагадаємо, за день до візиту в Україну голови Єврокомісії правоохоронці активізували боротьбу з корупціонерами всіх рівнів. Після низки корупційних скандалів січня Банкова хоче подати західним союзникам сигнал, що українська влада готова боротися з корупцією.

Зокрема, уряд звільнив керівництво Державної митної служби та призначив тимчасовим очільником відомства Сергія Звягінцева.