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Масштабна спецоперація: СБУ та ДБР розпочали обшуки по всій вертикалі митниці (ФОТО)
Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генпрокурора проводять в п'ятницю, 10 лютого, масштабну спецоперацію по всій вертикалі митниці — від ранку тривають обшуки.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Спочатку силовики розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.
СБУ відзвітувала про пері результати спецоперації: встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", — розповіли в спецслужбі.
Масштабні перевірки роботи митниці тривають, СБУ повідомить більше інформації щодо виявлених корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.
Нагадаємо, за день до візиту в Україну голови Єврокомісії правоохоронці активізували боротьбу з корупціонерами всіх рівнів. Після низки корупційних скандалів січня Банкова хоче подати західним союзникам сигнал, що українська влада готова боротися з корупцією.
Зокрема, уряд звільнив керівництво Державної митної служби та призначив тимчасовим очільником відомства Сергія Звягінцева.