В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили масштабную незаконную схему по изготовлению и реализации табака для кальяна в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как говорится в сообщении ведомства, следствием установлена группа лиц, организовавших массовое производство табака на территории складских помещений без соответствующих лицензий.

С помощью специального оборудования эти лица наладили полный цикл производства табачных изделий. Готовая табачная продукция транспортировалась в Киев и Киевскую область, где сбывалась через магазины исключительно за наличные.

БЭБ провело обыски по месту ведения хозяйственной деятельности и изъяли более 2,6 тонны табака, фурнитуры и оборудования. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 17,4 миллиона гривен. В настоящее время устанавливается полный круг причастных к преступной схеме лиц.

Расследование ведется по части 2 статьи 190 (мошенничество) и части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров).

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Напомним при этом, что, по данным председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, именно курение кальяна является причиной 88% нарушений украинскими заведениями общественного питания антитабачного законодательства.