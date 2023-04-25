ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)

В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили масштабную незаконную схему по изготовлению и реализации табака для кальяна в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как говорится в сообщении ведомства, следствием установлена группа лиц, организовавших массовое производство табака на территории складских помещений без соответствующих лицензий.

С помощью специального оборудования эти лица наладили полный цикл производства табачных изделий. Готовая табачная продукция транспортировалась в Киев и Киевскую область, где сбывалась через магазины исключительно за наличные.

БЭБ провело обыски по месту ведения хозяйственной деятельности и изъяли более 2,6 тонны табака, фурнитуры и оборудования. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 17,4 миллиона гривен. В настоящее время устанавливается полный круг причастных к преступной схеме лиц.

Расследование ведется по части 2 статьи 190 (мошенничество) и части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров).

Фото 2 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 3 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 4 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 5 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 6 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 7 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 8 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 9 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 10 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 11 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 12 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 13 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ
Фото 14 — В Кривом Роге нашли подпольную фабрику табака для кальяна (ФОТО)
Фото: БЭБ

Напомним при этом, что, по данным председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, именно курение кальяна является причиной 88% нарушений украинскими заведениями общественного питания антитабачного законодательства.

Автор:
Тимофей Беспятов