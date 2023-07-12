В Киеве и Одессе "накрыли" сеть подпольных покер-клубов (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киевской области приостановило незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве и Одессе. Как сообщается в сообщении бюро, проведено пять обысков по адресам покерных клубов и фактического проживания фигурантов.

Изъято ориентировочно 4 миллиона гривен наличными в эквиваленте, черновая бухгалтерия и подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола. Кроме того, детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов и 40 столов для игры в покер, игральные карты и фишки для игры в покер. Примерная общая стоимость изъятого составляет более 16 миллионов гривен.

Следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры, во время которых администрация заведений организовывала кэш-игру в покер. Прикрывалось это документами разрешительного характера, выданными "общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру".

"Получены доказательства причастности к противоправной деятельности фигурантов уголовного производства и осуществления ими деятельности по проведению нелегальных азартных игр в клубах спортивного покера одной сети", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам уголовного производства. Детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и производству незаконной, по мнению следствия, деятельности.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Дело БЭБ расследует по части 2 статьи 203-2 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и отмывание доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Оперативное сопровождение осуществляет управление "Д" департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, процессуальное руководство по делу – Офис генерального прокурора.

"Кэш-игра в покере - это формат, в котором игроки за реальные деньги играют друг против друга. В этом формате игры игроки покупают фишки, цена которых соответствует стоимости реальных денег. Также нет фиксированного времени продолжительности игры, и игроки могут входить или выходить из стола в любой момент, пока есть свободные места", - объясняют в БЭБ.

Такой формат игры отличается от турнирного покера, где стоимость фишек не соответствует реальной стоимости денег и игроки конкурируют за призовой фонд. Также во время кэш-игры в покер администрация заведения отчисляет с игроков от каждой ставки комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры.