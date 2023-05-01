Правительство предлагает ликвидировать КРАИЛ и автоматизировать выдачу игровой лицензии

Кабмин предложил проект изменений в законы, которые превратят Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в сервисную институцию. Это автоматизирует процесс выдачи лицензий и устранит коррупционные риски. Кроме того, подавать заявку на получение лицензии можно будет на портале "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Предлагаем ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало наш законопроект — и он отправляется на рассмотрение в Верховную Раду", - отметил Федоров.

По его словам, после поддержки депутатами решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий – процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

"Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства", - подчеркнул министр.

Как добавляют в Минцифре, выдача лицензий – один из самых коррумпированных этапов в сфере азартных игр. За этот процесс сейчас отвечает КРАИЛ. Это коллегиальный орган из семи человек. Законопроект предлагает максимально убрать человеческий фактор и выдавать лицензии автоматически по конкретным критериям.

Что это изменит?

Получить лицензию можно будет гораздо быстрее:

Не нужно будет собирать большое количество документов;

Все процессы будут проходить прозрачно и без коррупции.

В ведомстве уверяют, что благодаря таким изменениям больше игроков рынка смогут получить разрешение на работу, что обеспечит стабильные поступления в бюджет.

Напомним, до 2020 года азартные игры в Украине были запрещены, но теперь они легальны при соблюдении строгих правил и требований к инвесторам. Высокие налоги, сложная процедура регистрации, территориальные ограничения – все это становится проблемой для создания прибыльного бизнеса, но гарантирует безопасность игр для общества.