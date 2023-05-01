Уряд пропонує ліквідувати КРАІЛ та автоматизувати видачу гральної ліцензії

Кабмін запропонував проєкт змін до законів, які перетворять Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на сервісну інституцію. Це автоматизує процес видачі ліцензій та прибере корупційні ризики. Крім того, подавати заявку на отримання ліцензії можна буде на порталі “Дія”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроєкт — і він відправляється на розгляд до Верховної Ради", - зазначив Федоров.

За його словами, після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій — процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

"Також організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави", - підкреслив міністр.

Як додають у Мінцифрі, видача ліцензій — один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. За цей процес зараз відповідає КРАІЛ. Це колегіальний орган із семи осіб. Законопроєкт пропонує максимально прибрати людський фактор і видавати ліцензії автоматично за конкретними критеріями.

Що це змінить?

Отримати ліцензію можна буде набагато швидше:

Не треба буде збирати велику кількість документів;

Усі процеси відбуватимуться прозоро та без корупції.

У відомстві запевняють, що завдяки таким змінам більше гравців ринку зможуть отримати дозвіл на роботу, а це забезпечить стабільні надходження до бюджету.

Нагадаємо, до 2020 року азартні ігри в Україні були заборонені, але тепер вони легальні при дотриманні суворих правил і вимог до інвесторів. Високі податки, складна процедура реєстрації, територіальні обмеження - все це стає проблемою для створення прибуткового бізнесу, але гарантує безпеку ігор для суспільства.