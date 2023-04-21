БЕБ арештувало на 30 млн грн корпоративні права букмекерської компанії, яку пов‘язують з РФ

Детективи Бюро економічної безпеки арештували корпоративні права компанії, яка мала зв’язки з Росією і в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку. Про це йдеться в повідомленні на сайті БЕБ.

Компанії незаконно працювала у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет. Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу - 30 млн грн.

Під час розслідування з‘ясувалося, що кінцевим власником букмекерської компанії є громадянин Росії.

Стосовно компанії введені санкції РНБО.

“Слідством встановлено групу осіб, у період 2021 – 2022 років, через низку вебресурсів, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет. Порушуючи Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності”, - повідомила пресслужба БЕБ.

Таким чином букмекери умисно ухилялися від сплати податків, в свою чергу до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.

Раніше, нагадують в БЕБ, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії саме цій згаданій компанії, яка здійснювала свою діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.

У березні президент України пояснив, що запровадження санкцій проти російських компаній зі сфери букмекерського та лотерейного бізнесу ліквідує схеми "на десятки мільярдів".

Понад 280 компаній і 120 людей, які потрапили під санкції, як наголошує Зеленський, через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з країни та фінансували різні російські комбінації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський указом №145/2023 ввів у дію рішення РНБО від 10 березня 2023 року про санкції проти фізичних і юридичних осіб, зокрема низки компаній зі сфери грального бізнесу з Росії та з України. Основна причина санкцій - співпраця з росіянами та ухилення від податків. У списку виявився найбільший місцевий оператор Parimatch. Санкції запроваджено на 50 років.

У Parimatch заявили, що через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну відкликав свій бренд і франшизу з Росії. Також компанія ввела заборону на використання бренду в будь-яких формах та видах у Росії.

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