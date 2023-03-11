Закрили схеми "на десятки мільярдів": Зеленський пояснив санкції проти букмекерів та лотерей

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що запровадження санкцій проти російських компаній зі сфери букмекерського та лотерейного бізнесу ліквідує схеми "на десятки мільярдів".

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Про це голова держави повідомив 11 березня під час свого вечірнього звернення до громадян. Відео опублікувала пресслужба Офісу Президента.

"Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди. І всіма цивілізованими засобами", — підкреслив гарант.

Понад 280 компаній і 120 людей, які потрапили під санкції, як наголошує Зеленський, через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з країни та фінансували різні російські комбінації.

Він підкреслив, що всі фіз- та юрособи, проти яких запровадили санкції, так чи інакше пов'язані з державою-агресором.

Раніше Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг гральному бізнесу, після того, як стало відомо, що держбюджет України отримав лише 1 млрд грн з 12 млрд грн обіцяних від грального бізнесу за 2022 рік.

Крім того, уряд скасував автоматичне продовження ліцензій гральному бізнесу до кінця війни. Зі свого боку представники галузі закликали уряд, Мінфін та Верховну Раду розглянути їх компромісну пропозицію щодо плати за ліцензії.