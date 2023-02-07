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Кабмін дозволив КРАІЛ ініціювати санкції проти Росії
Тепер Комісія з азартних ігор (КРАІЛ) може ініціювати санкції проти РФ та подавати їх на розгляд РНБО.
Про це повідомили в КРАІЛ з посиланням на відповідну Постанову Кабміну.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.
Так, відтепер КРАІЛ відповідно до покладених на неї завдань здійснює підготовку та подання Кабміну пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться урядом на розгляд РНБО відповідно до ЗУ "Про санкції".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також КРАІЛ буде брати участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до компетенції Комісії.
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг гральному бізнесу.