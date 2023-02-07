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Кабмин разрешил КРАИЛ инициировать санкции против России
Теперь Комиссия по азартным играм (КРАИЛ) может инициировать санкции против РФ и подавать их на рассмотрение СНБО.
Об этом сообщили в КРАИЛ со ссылкой на соответствующее Постановление Кабмина.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Так, отныне КРАИЛ в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет подготовку и представление Кабмина предложений по применению, отмене и внесению изменений в специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), которые вносятся правительством на рассмотрение СНБО в соответствии с ЗУ "О санкциях".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также КРАИЛ будет участвовать в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
Напомним, что Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот игорному бизнесу.