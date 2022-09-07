КРАИЛ аннулировала лицензии 1xBet из-за связей с Россией

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение об аннулировании ООО "ТБК" лицензий на организацию интернет-казино и ведение букмекерской деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Указано, что инициированная КРАИЛ проверка выявила недостоверные сведения в документах, представленных компанией для получения лицензии, а именно информации ТБК о том, что она не действует в интересах резидентов иностранных государств, совершающих вооруженную агрессию против Украины, и/или действия которых создают условия для возникновение военного конфликта и применения военной силы против Украины.

"КРАИЛ отмечает необходимость неукоснительного соблюдения положений действующего законодательства Украины, недопустимости каких-либо связей организаторов азартных игр с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в конце августа в КРАИЛ объясняли, что не аннулируют лицензии ТБК, работающей под брендом 1xBet, поскольку не имеют никаких подтверждающих документов от компетентных государственных органов, но обещали сделать это безотлагательно, если информация о связях компании с РФ подтвердится.

Соответствующие запросы комиссия направляла в Службу безопасности Украины, Бюро экономической безопасности, Государственную службу финансового мониторинга, а также Подольскую окружную прокуратуру Киева, осуществляющую процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве с участием ТБК.

Перед этим поручение о необходимости решения вопроса с запретом в Украине 1xBet давал Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, БЭБ, Национальной полиции и КРАИЛ премьер-министр Денис Шмигаль.

Источник фото: ua.depositphotos.com