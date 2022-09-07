КРАІЛ анулювала ліцензії 1xBet через звʼязки з Росією

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей прийняла рішення про анулювання ТОВ "ТБК" ліцензій на організацію інтернет-казино та на ведення букмекерської діяльності. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Вказано, що ініційована КРАІЛ перевірка виявила недостовірні відомості у документах, поданих компанією для одержання ліцензії, а саме інформації ТБК про те, що вона не діє в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

"КРАІЛ наголошує на необхідності неухильного дотримання положень чинного законодавства України, недопустимості будь-яких звʼязків організаторів азартних ігор з державами, що здійснюють збройну агресію проти України", - зазначається в повідомлення.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в КРАІЛ пояснювали, що не анульовують ліцензії ТБК, що працює під брендом 1xBet, оскільки не має жодних підтверджуючих документів від компетентних державних органів, але обіцяли зробити це невідкладно, якщо інформація про звʼязки компанії з РФ підтвердиться.

Відповідні запити комісія надсилала до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки, Державної служби фінансового моніторингу, а також Подільської окружної прокуратури Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТБК.

Перед цим доручення щодо необхідності вирішення питання із забороною в Україні 1xBet давав Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, БЕБ, Національній поліції та самій КРАІЛ прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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