Журналісти звунуватили Офіс Президента в тиску на видання, що писали про видачу ліцензії 1xBet: у Зеленського відповіли

Керівник волонтерського медіа-проекту InformNapalm Михайло Макарук звинуватив Офіс Президента України в тиску на засоби масової інформації та вимаганні видалити критичні матеріали про видачу під час війни ліцензії російському букмекеру 1xBet.

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Так, в ефірі телеканалу ”Еспресо” Макарук заявив, що генеральний директор Директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України Ірина Побєдоносцева телефонувала ряду інтернет-видань, які передрукували розслідування InformNapalm про сприяння радника замголови ОП Бориса Баума видачі ліцензії на букмекерську діяльність в Україні російській компанії 1xBet з вимогою видалити ці матеріали.

”Ми отримали від ряду інтернет-видань відомості про те, що з Офісу Президента одна посадова особо дзвонила з проханням негайно заблокувати матеріали з передруком статті InformNapalm по 1xBet. Таких дій не було ніколи з початку існування команди InformNapalm. Ім’я цієї людини - Ірина Побєдоносцева, вона так представлялась офіційно нашим друзям”, - заявив Михайло Макарук.

Сама Ірина Побєдоносцева в коментарі Delo.ua відповіла, що вона нікому не дзвонила з даного питання та повністю відкинула звинувачення.

”Це абсолютна неправда, я нікому не дзвонила. Не знаю, чому пан Макарук, ми з ним колись спілкувались багато, зробив таку заяву. Вона повністю не відповідає дійсності. Якщо він може навести якійсь докази того, що я комусь дзвонила, чи хтось може це підтвердити - будь ласка, але це неможливо, тому що цього не було”, - заявила Победоносцева.

Зазначимо, що після виходу розслідування InformNapalm про лобіювання видачі Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей двох ліцензій на роботу в Україні оператору 1xBet, що належить громадянам РФ, багато українських видань передрукували цю інформацію, а потім через деякий час видалили дані матеріали зі своїх сайтів.

Нагадаємо, понад 26 тисяч українців підписали петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність російського букмекера 1xBet в Україні, якому у березні та квітні 2022 року, у розпал війни РФ проти України, КРАЇЛ видала ліцензії. Проте правоохоронні органи продовжують продовжують бездіяти щодо анулювання ліцензій 1xBet та блокування його роботи в Україні.