Скандальна ліцензія 1xBet: на чий бік стане Зеленський

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Скандал із видачею двох ліцензій на роботу в Україні російському оператору азартних ігор 1xBet дійшов до своєї кульмінації: всього за 7 днів українці зібрали необхідні 25 тисяч підписів під петицією до президента Володимира Зеленського з вимогою заборонити працювати компанії, яка відкрито підтримує війну Росії проти України. Тим самим твердо продемонструвавши, що вони думають про рішення української влади, спрямовані проти національних інтересів країни.

Петиція на сайті президента набула статусу ”на розгляді”. Наразі президенту Зеленському треба визначитися, на чиєму він боці - Бориса Баума, який курує гральний бізнес, та його підопічної Комісії з регулювання азартних ігор, які під час повномасштабної військової агресії РФ проти України лобіюють антиукраїнські проекти, або на боці українців, які щодня борються за свою незалежність та свободу.

Однак, незважаючи на те, що питання 1xBet дійшло президента України, правоохоронні та регуляторні органи продовжують ”ставити палиці в колеса” у процесі позбавлення ліцензії російського букмекера та притягнення його до відповідальності.

”Я не я і хата не моя”

На 36 день повномасштабної війни, 30 березня 2022 року, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала 2 ліцензії ТОВ ”Твоя беттингова компанія” на ведення букмекерської діяльності та роботу онлайн-казино в Україні. Здавалося б, все за ухваленим 2 роки тому законом про легалізацію грального бізнесу та за встановленим порядком: українська компанія, зареєстрована на громадян України, подала заявку та документи та отримала ліцензії. Якби не пару ”але”.

”Твоя беттингова компанія” подала заявку на роботу під відомим російським брендом 1xBet та під його торговою маркою, зареєстрованою у 2015 році на трьох громадян РФ Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна, які є власниками 1xBet.

Після скандалу, що швидко розгорівся, члени КРАІЛ стали відповідати, що, мовляв, не побачили жодних зв'язків з РФ у даної фірми, а тому не мали права не видати ліцензію. Однак якщо правоохоронні органи ці зв'язки знайдуть, то всі ліцензії анулюють, заявив у коментарі Delo.ua голова КРАІЛ Іван Рудий.

Ще наприкінці червня цього року він запевняв, що Комісія вже зробила звернення до СБУ задля встановлення істини - чи пов'язана ”Твоя беттингова компанія” (хоч це очевидно) з російським брендом 1xBet чи ні. Проте, досі жодних новин ані від КРАІЛ, ані від СБУ немає.

Хтось намагається уникнути відповідальності?

Хоча ні, все ж таки є. На початку липня за справу з 1xBet взялося Бюро економічної безпеки. 11 липня голова БЕБ Вадим Мельник публічно заявив, що його відомство запросило у КРАІЛ усі документи, на підставі яких комісія видала ліцензії ”Твоїй беттинговій компанії”.

”Однак, службові особи КРАІЛ повідомили про неможливість надання запитаних документів, посилаючись на заборони, встановлені відповідною ухвалою Кабінету міністрів України. Наразі вирішується питання про отримання копій ліцензійних справ відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України”, - йдеться у повідомленні БЕБ.

Простими словами: КРАІЛ відмовилася добровільно видати документацію детективам, тому останні тепер вилучатимуть її вже через суд у рамках кримінального провадження.

Чому ж Комісія вирішила перешкодити роботі правоохоронців, хоча ще місяць тому її члени запевняли, що готові повністю співпрацювати із ними? Голова КРАІЛ Іван Рудий навіть сам визнавав, що історія з видачею ліцензії бренду 1xBet має ”душок” і, розуміючи це, казав Рудий, ”відразу все робилося для того, щоб у жодному разі не проскочила сюди країна-агресор”, і було зроблено звернення до правоохоронних органів. Виходить, за цей час у позиції КРАІЛ щось змінилося?

В обхід ліцензії та за повної бездіяльності української влади

Однак, і до Бюро економічної безпеки є питання. Справа в тому, що окрім сайту 1xbet.ua, на який російський оператор отримав ліцензію, в Україні у відкритому доступі продовжує працювати основний сайт букмекера 1xbet.com, на якому громадяни України нарівні з росіянами та білорусами можуть реєструватися, робити ставки, і таким чином оплачувати роботу ворожої контори. І діяльність цього сайту в Україні є нелегальною, на його роботу ніхто ліцензію не отримував. Отже, він вже давно мав бути заблокований. Але ні.

Першим, хто має реагувати на роботу неліцензійних онлайн-казино та букмекерських контор, є саме Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. І вона таки звернулася до власників сайту із вимогою обмежити його доступ для українців. Проте за три дні, передбачені законами, цього зроблено не було. У такому разі за процедурою КРАІЛ має звернутися до провайдерів, які, як повідомили в Комісії, також не відреагували на їхнє звернення з проханням заблокувати доступ до сайту 1xbet.com. Тоді КРАІЛ ще 18 травня звернулася до Бюро економічної безпеки з відповідним листом, однак, як сказано в офіційній відповіді КРАІЛ, станом на 1 липня, за більше ніж місяць, Комісія так і не отримала відповіді.

Незаконна гральна діяльність є правопорушенням, яке перебуває у прямій підслідності БЕБ. Тому вже давно мало бути відкрито кримінальне провадження за статтею 203-2 КК України, а сайт, який сьогодні досі доступний будь-кому, заблокований. Але цього чомусь не відбувається, хоча в Бюро все ж пообіцяли в найближчий час надати інформацію про результати своєї роботи по 1xBet.

Робота на Росію?

Абсолютно не активні у питанні 1xBet і в інших правоохоронних органах. Відразу через місяць після видачі ліцензій ”Твоїй беттинговій компанії”, 27 квітня 2022 року, стосовно службових осіб цієї фірми було відкрито кримінальне провадження №42022102070000148 за ознаками двох серйозних кримінальних правопорушень - шахрайства (стаття 190), та насильницької зміни кордонів України чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (стаття 110-2 КК України), повідомили у Подільській окружній прокуратурі міста Києва.

У чому конкретно звинувачують свіжоспеченого ліцензіата, прокуратура не повідомляє. Проте, уточнює, що за три місяці існування даного кримінального провадження нікому із службових осіб ТОВ ”Твоя беттінгова компанія” про підозру не повідомлялося, і жодних запобіжних заходів їм не обиралося. Погодьтеся, статті Кримінального кодексу, які приписують зазначеній фірмі, більш ніж серйозні, особливо в умовах відкритої війни РФ проти України. Чому ж тоді справа, яка має бути оперативно доведена до суду, ”зависла”?

Але й це ще не всі питання до ліцензії від КРАІЛ ”Твоїй беттинговій компанії” в контексті її можливої ​​роботи на РФ. Днями видання InformNapalm у своєму черговому розслідуванні історії легалізації 1xBet в Україні дійшло висновку, що даний оператор азартних ігор міг отримати ліцензію на букмекерську діяльність не скільки заради заробітку, скільки заради отримання персональних даних громадян України для подальшої передачі їх ФСБ, під прикриттям якої цей оператор може працювати у Росії. Що він там успішно і робить під брендом ”1хСтавка”, незважаючи на офіційну заборону на роботу оператора в РФ.

Ліцензія на букмекерську діяльність згідно з українським законодавством зобов'язує оператора грального бізнесу при наданні своїх послуг вимагати у гравців їхні документи та персональні дані при реєстрації. А дані гравців, які ”підсіли” на ігру та мають фінансові проблеми через це, можуть бути дуже корисними для їхнього ”вербування” російськими спецслужбами, підкреслили журналісти InformNapalm.

Що скаже Зеленський?

Що ж і хто так гальмує питання повного блокування ворожої контори в Україні, яка через 5 місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну, залишається з ліцензіями, з кримінальними справами, що зависли на місці, і з відкрито працюючим нелегальним сайтом?

Курує гральний ринок в Україні з доброї волі Офісу президента України колишній громадянин Латвії Борис Баум. Автори розслідування InformNapalm зазначали, що саме він лобіював питання про надання ліцензій 1xBet. Що може видаватися зовсім недивним, враховуючи тісні зв'язки Баума із заступником голови Держдуми РФ та спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим.

Борис Баум багато років працював топ-менеджером в енергетичній компанії VS Energy, яку до 2021 року контролював той самий Олександр Бабаков разом з іншими російськими бізнесменами. У розслідуванні йдеться, що Баум ”звів” власників 1xBet із Михайлом Спектором – ще одним вихідцем із російського угруповання ”лужниківських”, до якого входив його друг Бабаков. Михайло Спектор і почав розвивати бізнес 1хBet в Україні.

Яку вигоду з цього отримав Борис Баум – невідомо. Однак, досі будучи радником заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенко, зовсім не виключено, що саме він, як лобіст 1xBet в Україні, може впливати на гальмування всіх процесів щодо російського букмекера - починаючи від відмови КРАІЛ видати документи детективам БЕБ для перевірки законності видачі ліцензії, закінчуючи повною пасивністю правоохоронців в питанні блокування сайтів 1xBet в Україні.

У будь-якому випадку, своє слово в цій історії має сказати Володимир Зеленський, на розгляді якого перебуває петиція із вимогою заборонити будь-яку діяльність 1xBet у нашій країні, підписана понад 26 тисячами українців. Він має вибір одного з двох - або стати на бік українського народу, давши розпорядження в короткий термін анулювати ліцензію ”Твоєї беттингової компанії” та заблокувати сайти 1xBet, або - на бік Бориса Баума і КРАІЛ.