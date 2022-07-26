Скандальная лицензия 1xBet: на чью сторону станет Зеленский

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Скандал с выдачей двух лицензий на работу в Украине российскому оператору азартных игр 1xBet дошел до своей кульминации: всего за 7 дней украинцы собрали необходимые 25 тысяч подписей под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить работать в стране компании, которая открыто поддерживает войну России против Украины. Тем самым твердо продемонстрировав, что они думают по поводу решения украинских властей, направленного против национальных интересов страны.

Петиция на сайте президента получила статус ”на рассмотрении”. На данный момент президенту Зеленскому нужно определиться, на чьей он стороне - Бориса Баума, курирующего игорный бизнес, и его подопечной Комиссии по регулированию азартных игр, которые во время полномасштабной военной агрессии РФ против Украины лоббируют антиукраинские проекты, или на стороне украинского народа, который каждый день сражается за свою свободу и независимость.

Однако, несмотря на то, что вопрос 1xBet дошел до президента Украины, правоохранительные и регуляторные органы продолжают ”ставить палки в колеса” в процессе лишения лицензии российского букмекера и привлечения его к ответственности.

”Я не я и хата не моя”

На 36 день полномасштабной войны, 30 марта 2022 года, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 2 лицензии ООО ”Твоя беттинговая компания” на ведение букмекерской деятельности и работу онлайн-казино в Украине. Казалось бы, все по принятому 2 года назад закону о легализации игорного бизнеса, все по установленному порядку: украинская компания, зарегистрированная на граждан Украины, подала заявку и документы и получила лицензии. Если бы не пару ”но”.

”Твоя беттинговая компания” подала заявку на работу под известным российским брендом 1xBet и под его торговой маркой, зарегистрированной в 2015 году на трех граждан РФ Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, являющимися владельцами 1xBet.

После разгоревшегося скандала, члены КРАИЛ стали отнекиваться - мол, мы не увидели никаких связей с РФ у данной фирмы, а потому не имели права не выдать лицензию. Однако, если правоохранительные органы эти связи найдут, то все ок - лицензии аннулируют, заявил в комментарии Delo.ua глава КРАИЛ Иван Рудой.

Еще в конце июня этого года он уверял, что Комиссия уже сделала обращение в СБУ для установления истины - связана ли ”Твоя беттинговая компания” (хоть это очевидно) с российским брендом 1xBet или нет. Однако, по сей день никаких новостей ни от КРАИЛ, ни от СБУ нет.

Кто-то пытается избежать ответственности?

Хотя нет, все же есть. В начале июля за дело по 1xBet взялось Бюро экономической безопасности. 11 июля глава БЭБ Вадим Мельник публично заявил, что его ведомство запросило у КРАИЛ все документы, на основании которых комиссия выдала лицензии ”Твоей беттинговой компании”.

”Однако, служебные лица КРАИЛ сообщили о невозможности предоставления запрошенных документов, ссылаясь на запреты, установленные соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. На данный момент, решается вопрос о получении копий лицензионных дел соответственно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины”, - говорится в сообщении БЭБ.

Простыми словами: КРАИЛ отказалась добровольно выдать документацию детективам, поэтому последние теперь будут изымать ее уже через суд в рамках уголовного производства.

Почему же Комиссия решила воспрепятствовать работе правоохранителей, хотя еще месяц назад ее члены уверяли, что готовы полностью сотрудничать с правоохранителями? Глава КРАИЛ Иван Рудой даже сам признавал, что история с выдачей лицензии бренду 1xBet имеет ”душок” и, понимая это, говорил Рудой, ”сразу все делалось для того, чтобы ни в коем случае не проскочила сюда страна-агрессор”, и было сделано обращение в правоохранительные органы. Выходит, за это время что-то изменилось в позиции КРАИЛ?

В обход лицензии и при полном бездействии украинских властей

Однако, и к самому Бюро экономической безопасности есть вопросы. Дело в том, что помимо сайта 1xbet.ua, на который российский оператор получил лицензию, в Украине в открытом доступе продолжает работать основной сайт букмекера 1xbet.com, на котором граждане Украине наравне с россиянами и белорусами могут регистрироваться, делать ставки, и таким образом оплачивать работу вражеской конторы. И деятельность этого сайта в Украине является нелегальной, на него никто лицензию не получал. А значит, он уже давно должен был быть заблокирован. Но нет.

Первым, кто должен реагировать на работу нелицензионных онлайн-казино и букмекерских контор, должна именно Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. И она таки обратилась к собственникам сайта с требованием ограничить его доступ для украинцев. Однако за три дня, предусмотренных законом, этого сделано не было. В таком случае по процедуре КРАИЛ должна обратиться к провайдерам, которые, как сообщили в Комиссии, также не отреагировали на их обращение с просьбой заблокировать доступ к сайту 1xbet.com. Тогда КРАИЛ еще 18 мая обратилась в Бюро экономической безопасности с соответствующим письмом, однако, как говорится в официальном ответе КРАИЛ, по состоянию на 1 июля они так и не получили ответа.

Незаконная игорная деятельность является правонарушением, находящимся в прямой подследственности БЭБ. А потому уже давно должно было быть открыто уголовное производство по статье 203-2 УК Украины, а сайт, который сегодня до сих пор доступен любому желающему, заблокирован. Но этого почему-то не происходит, хоть в Бюро все же пообещали в скором времени дать информацию о результатах своей работы по 1xBet.

Работа на Россию?

Абсолютно не активны в вопросе 1xBet и другие правоохранительные органы. Сразу же спустя месяц после выдачи лицензий ”Твоей беттинговой компании”, 27 апреля 2022 года, в отношении служебных лиц этой фирмы было открыто уголовное производство №42022102070000148 по признакам двух серьезных уголовных правонарушений - мошенничества (статья 190 УК Украины) и финансирования действий, направленных на насильственное изменение границ Украины или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (статья 110-2 УК Украины), сообщили в Подольской окружной прокуратуре города Киева.

Что конкретно вменяют свежеиспеченному лицензиату, прокуратура не сообщает. Однако, уточняет, что за три месяца существования данного уголовного производства никому из служебных лиц ООО ”Твоя беттинговая компания” о подозрении не сообщалось, и никаких мер пресечения им не избиралось. Согласитесь, статьи Уголовного кодекса, вменяемые указанной фирме, более, чем серьезные, особенно в условиях непрекращающейся войны РФ против Украины. Почему же тогда дело, которое должно быть оперативно доведено до суда, ”зависло”?

Но и это еще не все вопросы к получившей лицензии от КРАИЛ ”Твоей беттинговой компании” в контексте ее возможной работы на РФ. На днях издание InformNapalm в своем очередном расследовании истории легализации 1xBet в Украине, пришло к выводу, что данный оператор азартных игр мог получить лицензию на букмекерскую деятельность не сколько ради заработка, сколько ради получения персональных данных граждан Украины для последующей передачи их ФСБ, под прикрытием которой этот оператор может работать в России. Что он там, несмотря официальный запрет на работу данного оператора, успешно и делает под брендом ”1хСтавка”.

Лицензия на букмекерскую деятельность, согласно украинскому законодательству, обязывает оператора игорного бизнеса при предоставлении своих услуг требовать у игроков их документы и персональные данные при регистрации. А данные игроков, которые ”подсели” на игру и имеют финансовые проблемы, могут быть очень полезны для их ”вербовки” российскими спецслужбами, подчеркнули журналисты InformNapalm.

Что скажет Зеленский?

Что же и кто так тормозит вопрос полной блокировки вражеской конторы в Украине, которая спустя 5 месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину, остается с лицензиями, с зависшими на месте уголовными делами и с в открытую работающим нелегальным сайтом?

Курирует игорный рынок в Украине с доброй воли Офиса президента Украины бывший гражданин Латвии Борис Баум. Авторы расследования InformNapalm отмечали, что именно он лоббировал вопрос выдачи лицензий 1xBet. Что может представляться совсем неудивительным, учитывая тесные связи Баума с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.

Борис Баум много лет работал топ-менеджером в энергетической компании VS Energy, которую до 2021 года контролировал тот самый Александр Бабаков, а вместе с ним и другие российские бизнесмены Евгений Гинер и Михаил Воеводин. В расследовании говорится, что Баум ”свел” владельцев 1xBet с Михаилом Спектором – еще одним выходцем из российской группировки ”лужниковских”, в которую входил его друг Бабаков. Михаил Спектор и принялся развивать бизнес 1хBet в Украине.

Какую выгоду из этого получил вхожий в Офис президента Украины Борис Баум - неизвестно. Однако, будучи советником замглавы ОП Кирилла Тимошенко, совсем не исключено, что именно он, как лоббист 1xBet в Украине, может влиять на торможение всех процессов касательно российского букмекера - начиная от отказа КРАИЛ выдать документы детективам БЭБ для проверки законности выдачи лицензии, заканчивая пассивностью правоохранителей в вопросе блокировки сайтов 1xBet в Украине.

В любом случае, свое слово в этой истории должен сказать Владимир Зеленский, на рассмотрении которого находится петиция с более 26 тысячами подписей украинцев с требованием запретить какую-либо деятельность 1xBet в нашей стране. У него есть выбор одного из двух - или стать на сторону украинского народа, дав распоряжение в короткие сроки аннулировать лицензию ”Твоей беттинговой компании” и заблокировать сайты 1xBet, или - на сторону Бориса Баума и КРАИЛ.