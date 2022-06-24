"По документам не видно" - КРАИЛ о российских собственниках 1xbet

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не увидела связи с Российской Федерацией компании ООО "Твоя беттинговая компания", которая подала заявку на лицензию под брендом 1xbet граждан РФ.

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Об этом в комментарии журналисту издания заявили члены КРАИЛ.

Как известно, в украинском информационном поле разгорелся скандал вокруг выдачи Украиной лицензии на букмекерскую деятельность российскому оператору азартных игр 1xbet. КРАИЛ выдала лицензию ООО "Твоя беттинговая компания" 30 марта 2022 года, уже в разгаре полномасштабной войны России против Украины, на что украинские СМИ сразу же обратили внимание.

На днях же издание InformNapalm опубликовало расследование, в котором утверждается, что куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине.

ООО "Твоя беттинговая компания" зарегистрированная летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина, 22 марта 2022 года подала заявку на получение двух лицензий на работу в Украине (на работу онлайн-казино и на букмекерскую деятельность), указав в них, что работает под известным российским брендом 1xbet. Однако, это не помешало украинской Комиссии по азартным играм и лотереям принять позитивное решение и выдать указанные лицензии.

"У КРАИЛ не было никаких подтверждений, что это - российская компания", - пояснил в комментарии член комиссии Геннадий Новиков.

На замечание, что в заявке был указан бренд 1xbet, принадлежащий россиянам, Новиков ответил: "По документам это не видно", добавив, что комиссия проводила свою проверку, по результатам которой подтвердила, что "по документам бренд не российский".

Елена Водолажко, исполняющая обязанности главы КРАИЛ, также заявила, что компания, которой выдали лицензию, - точно резидент Украины, а бренд, под которым она работает, точно не принадлежит россиянам по результатам проверки этих данных комиссией.

"Этот бренд не принадлежит россиянам, согласно той информации, которую мы проверяли. Все торговые марки, бренды, зарегистрированы в реестре, где можно посмотреть, на кого торговая марка зарегистрирована. Точно не на российскую компанию и не на тех граждан, которых упоминают в последних публикациях", - заверила Водолажко.

Согласно данным украинских реестров, торговая марка 1xbet была зарегистрирована в Украине в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited, зарегистрированную в городе Никосия.

Скриншот из реестра торговых марок Украины

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Однако этого КРАИЛ при проведении своей проверки не увидело.

Как отмечает издание InformNapalm, 1xbet имеет разрозненную многоуровневую систему оффшорных предприятий, переплетенную между собой людьми, услугами и контрактами. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1xbet мог вести как легальную так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран.

Журналисты также отмечают, что Борис Баум, курирующий игорный бизнес в Украине, тесно связан с российским "бизнесменом" с 90-х, а ныне с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем путина Александром Бабаковым, ранее известной как представитель группировки "Лужниковские" . В публикации говорится, что Борис Баум рассказывал, что одним из аргументов для получения российской "дочки" 1xbet лицензии в Украине было обязательство купить военные ОВГЗ на 500 млн грн, что якобы ООО "Твоя беттинговая компания" и сделала.

На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает.

Источник фото: ua.depositphotos.com