"За документами не видно" - КРАІЛ про російських власників 1xbet

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не побачила зв'язку з Російською Федерацією компанії ТОВ "Твоя беттингова компанія", якій комісія видала лицензію на букмекерьску діяльність в Україні під брендом 1xbet, що належить громадянам РФ.

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Про це в коментарі журналісту видання заявили члени КРАІЛ.

Як відомо, в українському інформаційному полі спалахнув скандал навколо видачі ліцензії на букмекерську діяльність російському оператору азартних ігор 1xbet. Це сталось 30 березня 2022 року, вже у розпалі повномасштабної війни Росії проти України, на що українські ЗМІ відразу звернули увагу.

Днями ж видання InformNapalm опублікувало розслідування, в якому стверджується, що куратор від Офісу президента України грального ринку Борис Баум допоміг громадянам Росії Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну, власникам російського грального оператора 1xbet, в отриманні ліцензії на букмекерську діяльність в Україні.

ТОВ "Твоя беттингова компанія", що зареєстрована влітку 2021 року на громадян України Сергія Цибіна та Олександра Батьківщина, 22 березня 2022 року подала заявку на отримання двох ліцензій на роботу в Україні (на роботу онлайн-казино та на букмекерську діяльність), вказавши в них, що працює під відомим російським брендом 1xbet. Проте, це не завадило українській Комісії з азартних ігор та лотерей ухвалити позитивне рішення та видати зазначені ліцензії.

"КРАІЛ не мала жодних доказів, що це - російська компанія", - пояснив у коментарі член комісії Геннадій Новіков.

На зауваження, що у заявці було зазначено бренд 1xbet, що належить росіянам, Новіков відповів: "За документами це не видно", та додав, що комісія проводила свою перевірку, за результатами якої підтвердила, що "за документами бренд не російський".

Олена Водолажко, яка виконує обов'язки голови КРАІЛ, також запевняє, що компанія, якій видали ліцензію, – точно резидент України, а бренд, під яким вона працює, точно не належить росіянам за результатами перевірки цих даних комісією.

"Цей бренд не належить росіянам, згідно з тією інформацією, яку ми перевіряли. Усі торгові марки та бренди зареєстровані у реєстрі, де можна подивитися, на кого торговельна марка зареєстрована. Точно не на російську компанію і не на тих людей, яких згадують в останніх публікаціях", - запевнила Водоложко.

За даними українських реєстрів, торгова марка 1xbet була зареєстрована в Україні в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, зареєстровану в місті Нікосія.

Витяг з українського реєстру торговельних марок



Як зазначає видання Forbes, саме ця компанія належить трьом громадянам Росії Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну. Однак цього КРАЇЛ під час проведення своєї перевірки не побачило.

Як пише видання InformNapalm, 1xbet має розрізнену багаторівневу систему офшорних підприємств, переплетена між собою людьми, послугами та контрактами. Така система вибудовувалася півтора десятиріччя, щоб 1xbet мав змогу вести як легальну так і нелегальну діяльність, а реальні власники були захищені від претензій державних структур та діяльності правоохоронців різних країн.

Журналісти також зазначають, що Борис Баум, який курує гральний бізнес в Україні, тісно пов’язаний із російським "бізнесменом" з 90-х, а нині з депутатом Держдуми РФ та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим, раніше відомого, як представник угрупування "Лужніковські". В публікації йде мова, що Борис Баум розповідав, що одним з аргументів для отримання російської "дочки" 1xbet ліцензії в Україні було зобов’язання купити військові ОВДП на 500 млн грн, що нібито ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і зробила.

На телефонні дзвінки для отримання коментарів із цього приводу Борис Баум не відповідає.

Джерело фото: ua.depositphotos.com