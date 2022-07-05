Бориса Баума вигнали із КРАІЛ після скандалу з 1XBet, але ліцензії у росіян не відібрали

Консультативно-експертна рада українського регулятора азартних ігор була розпущена у повному складі. Про це йдеться у рішенні Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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Після публікації скандального відео, де на заході, організованому 1 XBet у Росії, читають антиукраїнський реп, стало відомо про дострокове припинення повноважень консультативно-експертної ради КРАІЛ. Повноваження разом із посадою втратив і перший заступник голови ради Борис Баум, який став громадянином України у 2020 році.

У червні волонтерська розслідувальна спільнота Інформнапалм випустило розслідування, як російський бренд казино 1 XBet отримав ліцензію на гральну діяльність в Україні вже після повномасштабного вторгнення РФ. Інформнапалм звинувачує 1 XBEt у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей. За словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в Інтернеті видали за протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні. Одержувачем ліцензії став дніпропетровський бізнесмен Сергій Цибін.

Відразу після публікації розслідування власники 1 XBet – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" – базу даних злочинів проти національної безпеки України. Сам Борис Баум заявив, що гральна галузь України зазнає тиску.

У понеділок, 4 липня, спікер спільноти Інформнапалм Михайло Макарук опублікував відео, на якому під прапорами 1 XBet реп-виконавець стверджує, що в розбомблених окупантами дитячих садках у Маріуполі "сиділи пацани з Азова" і поширює наративи російської військової пропаганди. "Конторою 1XBet має займатися СБУ та РНБО. І не просто ліцензію відібрати, а під санкції і "русскій воєнний корабль, іді нах". Разом з Борисом Баумом. І зволікати тут не варто, тому що це вже просто лютий сором", - заявив у своєму посту Михайло Макарук.

Варто зазначити, що КРАЇЛ, ліквідувавши Консультативно-експертну раду , по суті обмежився розправою над "цапом-відбувайлом". Формально покаравши таким чином людину, яку звинувачують у маніпулюванні КРАЇЛ та лобіюванні інтересів російської букмеверкської корпорації 1 XBet, комісія ліцензії у компанії, що представляє росіян в Україні, не анулювала.