Владельцы российского букмекера 1xBET и Борис Баум попали на "Миротворец"

Трое россиян (конечные бенефициары российского 1XBet), проживающих сейчас на Кипре, и Борис Баум, который в условиях войны помог им получить лицензию на деятельность в Украине, попали на "Миротворец". Ранее они стали фигурантами скандала с выдачей 1XBet лицензии в Украине.

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Об сообщает телеканал "Прямой".

Отмечается, что конечные собственники букмекерской корпорации с российскими корнями 1XBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также Борис Баум из украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), попали в реестр сайта "Миротворец".

Бенефициаров 1XBet обвинили в финансировании российской военной агрессии и терроризма, а Баума – в сознательном участии в дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине. Кроме того, всех четверых обвинили отмывании преступных денег.

Согласно расследованию волонтерской инициативы InformNapalm, 1XBet, не смотря на свое происхождение легализовалась в Украине, в разгар российско-украинской войны уже после 24 февраля.

InformNapalm обвинил в лоббировании 1XBet Бориса Баума, – первого замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого расследователи называют серым кардиналом азартных игр в Украине.

Расследователи также установили связь Баума c крупным российским политиком и бизнесменом — заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.