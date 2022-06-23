Власники російського букмекера 1xBET та Борис Баум потрапили на "Миротворець"

Троє росіян (кінцеві бенефіціари російського 1XBet), які зараз проживають на Кіпрі, і Борис Баум, який в умовах війни допоміг їм отримати ліцензію на діяльність в Україні, потрапили на "Миротворець". Раніше вони стали фігурантами скандалу із видачею 1XBet ліцензії в Україні.

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Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Зазначається, що кінцеві власники букмекерської корпорації з російським корінням 1XBet Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також Борис Баум з української Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), потрапили до Реєстру сайту "Миротворець".

Бенефіціарів 1XBet звинуватили у фінансуванні російської військової агресії та тероризму, а Баума – у свідомій участі у дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні. Крім того, всіх чотирьох звинуватили в відмиванні злочинних грошей.

Згідно з розслідуванням волонтерської ініціативи InformNapalm, 1XBet, незважаючи на своє походження, легалізувалася в Україні, у розпал російсько-української війни вже після 24 лютого.

InformNapalm звинуватив у лобіюванні 1XBet Бориса Баума, – першого заступника голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого розслідувачі називають сірим кардиналом азартних ігор в Україні.

Розслідувачі також встановили зв'язок Баума з великим російським політиком та бізнесменом – заступником голови Держдуми РФ та спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим.