Закрыли схемы "на десятки миллиардов": Зеленский объяснил санкции против букмекеров и лотерей

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что введение санкций против российских компаний в сфере букмекерского и лотерейного бизнеса ликвидирует схемы "на десятки миллиардов".

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Об этом глава государства сообщил 11 марта во время своего вечернего обращения к гражданам. Видео опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

"Решение готовилось определенное время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду. И всеми цивилизованными средствами", - подчеркнул гарант.

Более 280 компаний и 120 человек, попавших под санкции, как отмечает Зеленский, из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из страны и финансировали различные российские комбинации.

Он подчеркнул, что все физлица и юрлица, против которых ввели санкции, так или иначе связаны с государством-агрессором.

Ранее Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот игорному бизнесу, после того, как стало известно, что госбюджет Украины получил лишь 1 млрд грн из 12 млрд грн обещанных от игорного бизнеса за 2022 год.

Кроме того, правительство отменило автоматическое продление лицензий игорному бизнесу до конца войны. Со своей стороны представители отрасли призвали правительство, Минфин и Верховную Раду рассмотреть их компромиссное предложение о плате за лицензии.