БЭБ арестовало на 30 млн грн корпоративные права букмекерской компании, связываемой с РФ

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали корпоративные права компании, имевшей связи с Россией и в условиях военного положения в Украине работавшей на российском рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте БЭБ.

Компания незаконно работала в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет. Стоимость корпоративных прав общества в виде 100% доли уставного капитала – 30 млн грн.

В ходе расследования выяснилось, что конечным владельцем букмекерской компании является гражданин России.

В отношении компании введены санкции СНБО.

"Следствием установлена группа лиц, в период 2021-2022 годов, через ряд вебресурсов, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет. Нарушая Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", компания работала без лицензии на проведение соответствующего вида деятельности”, - сообщила прессслужба БЭБ.

Таким образом, букмекеры умышленно уклонялись от уплаты налогов, в свою очередь в бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.

Ранее, напоминают в БЭБ, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала две лицензии именно этой компании, которая осуществляла свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.

В марте президент Украины объяснил, что введение санкций против российских компаний из сферы букмекерского и лотерейного бизнеса ликвидирует схемы "на десятки миллиардов".

Более 280 компаний и 120 человек, попавших под санкции, как отмечает Зеленский, из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из страны и финансировали различные российские комбинации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом №145/2023 ввел в действие решение СНБО от 10 марта 2023 года о санкциях против физических и юридических лиц, в том числе ряда компаний из сферы игорного бизнеса из России и Украины. Основная причина санкций – сотрудничество с россиянами и уклонение от налогов. В списке оказался самый крупный местный оператор Parimatch. Санкции введены на 50 лет.

В Parimatch заявили, что из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину отозвал свой бренд и франшизу из России. Также компания ввела запрет на использование бренда в любых формах и видах России.

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