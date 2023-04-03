Parimatch прекращает сотрудничество с 1100 работниками и подрядчиками

Холдинг Parimatch объявил об увольнении сотрудников, связанном с санкциями СНБО.

Как сообщили в Parimatch, во исполнение решения о применении санкций СНБО будут уволены или прекращены контрактные отношения с 1 100 людьми, работавшими с украинским офисом компании ООО Париматч.

"Нам очень больно это делать. Ответственность перед сотрудниками, клиентами, перед Украиной, перед ВСУ, перед спортом – это для нас не пустой звук. Мы чувствуем эту ответственность и видим отчаяние в глазах людей, которых мы подводим и оставляем без поддержки в трудные времена. Конечно, в военное время решение Президента является приказом, который не обсуждается, а выполняется. Мы не имеем никаких связей с РФ, мы работали на поддержку Украины и продолжим отстаивать свою позицию в юридической плоскости. Мы верим, что ошибочное решение о внесении компании Parimatch в санкционный список будет отменено", – прокомментировал гендиректор холдинга Parimatch Максим Ляшко.

Решение о санкциях в отношении украинской компании Париматч было принято СНБО 11 марта 2023 года.

Гендиректор холдинга Parimatch Максим Ляшко утверждает, что компания оказывала значительную помощь ВСУ, прекратила франшизу на территории РФ и не сотрудничает с государством-агрессором. По его словам факт выхода Parimatch из РФ подтвердили независимые международные юристы выводом, что компания юридически прекратила использование своего программного обеспечения на территории России.