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Parimatch прекращает сотрудничество с 1100 работниками и подрядчиками
Холдинг Parimatch объявил об увольнении сотрудников, связанном с санкциями СНБО.
Как сообщили в Parimatch, во исполнение решения о применении санкций СНБО будут уволены или прекращены контрактные отношения с 1 100 людьми, работавшими с украинским офисом компании ООО Париматч.
"Нам очень больно это делать. Ответственность перед сотрудниками, клиентами, перед Украиной, перед ВСУ, перед спортом – это для нас не пустой звук. Мы чувствуем эту ответственность и видим отчаяние в глазах людей, которых мы подводим и оставляем без поддержки в трудные времена. Конечно, в военное время решение Президента является приказом, который не обсуждается, а выполняется. Мы не имеем никаких связей с РФ, мы работали на поддержку Украины и продолжим отстаивать свою позицию в юридической плоскости. Мы верим, что ошибочное решение о внесении компании Parimatch в санкционный список будет отменено", – прокомментировал гендиректор холдинга Parimatch Максим Ляшко.
Решение о санкциях в отношении украинской компании Париматч было принято СНБО 11 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Гендиректор холдинга Parimatch Максим Ляшко утверждает, что компания оказывала значительную помощь ВСУ, прекратила франшизу на территории РФ и не сотрудничает с государством-агрессором. По его словам факт выхода Parimatch из РФ подтвердили независимые международные юристы выводом, что компания юридически прекратила использование своего программного обеспечения на территории России.