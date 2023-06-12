За январь-май онлайн-казино уплатили вчетверо больше налогов, чем за весь 2022 год

За январь-май текущего года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили вчетверо больше налогов, чем за весь 2022 год. Как сообщают в Бюро экономической безопасности, по состоянию на 1 июня было уплачено более 2,2 миллиарда гривен.

За 2022 год эта сумма не превышала 550 миллионов. В частности, только налог на прибыль от букмекерской деятельности и онлайн-казино за пять месяцев 2023 года было уплачено на сумму 526,7 миллиона гривен.

Как отмечают в ведомстве, такое увеличение поступлений в государственный бюджет является результатом слаженного сотрудничества БЭБ, Службы безопасности Украины, прокуратуры и Национального банка Украины по выявлению схем уклонения от уплаты налогов через манипулирование платежами и сокрытие их реального назначения.

В основном речь идет о так называемом мискодинге, когда указывается не код платежа, относящийся к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше. Ввиду этого в 2021 году онлайн-казино уплатили лишь 34,5 миллиона гривен налогов. В 2022 же году сумма составила уже 549,7 миллиона гривен со стремительным ростом именно в конце года, после начала расследования БЭБ.

Там указывают, что схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло около 20 миллиардов гривен. В марте НБУ принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

Ныне Главное подразделение детективов БЭБ расследует производство по четырем статьям Уголовного кодекса - части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах); части 2 статьи 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр); частям 1 и 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) и части 2 статьи 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг).

В июне была завершена судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что размер неуплаченных налоговых платежей компаниями, задействованными в схеме, составил более 1,3 миллиарда гривен.

В рамках расследования было проведено более 20 обысков в банковских учреждениях и связанных компаниях, изъята финансовая документация и проверено более тысячи счетов. Наложен арест корпоративных прав компаний и средства на счетах на общую сумму 391 миллион гривен.

Детективы направили соответствующие обращения в Нацбанк и Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей для принятия необходимых мер по предотвращению дальнейшего уклонения от уплаты налогов. Также о выявленных нарушениях проинформирована Государственная налоговая служба для недопущения функционирования таких схем в дальнейшем.

Как напоминают в БЭБ, в результате всего этого часть букмекерских компаний и онлайн-казино уже прекратила деятельность из-за потери лицензий и наложения санкций, а остальные стали относиться к уплате налогов более добросовестно.

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