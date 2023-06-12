За січень-травень онлайн-казино сплатили вчетверо більше податків, ніж за весь 2022 рік

За січень-травень поточного року компанії, що працюють онлайн у сфері грального бізнесу, сплатили в чотири рази більше податків, ніж за весь 2022 рік. Як повідомляють у Бюро економічної безпеки, станом на 1 червня було сплачено понад 2,2 мільярда гривень.

Натомість за 2022 рік ця сума не перевищувала 550 мільйонів. Зокрема, лише податку на прибуток від букмекерської діяльності та онлайн-казино за п’ять місяців 2023 року було сплачено на суму 526,7 мільйона гривень.

Як наголошують у відомстві, таке збільшення надходжень до державного бюджету є результатом злагодженої співпраці БЕБ, Служби безпеки України, прокуратури та Національного банку України з виявлення схем ухилення від сплати податків через маніпулювання платежами та приховування їхнього реального призначення.

Здебільшого йдеться про так званий міскодинг, коли вказується не код платежу, який відноситься до транзакцій по азартним іграм, а суміжний, за яким податки значно менші. Через це в 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 мільйона гривень податків. У 2022 році сума становила вже 549,7 мільйона гривень із стрімким зростанням саме в кінці року, після початку розслідування БЕБ.

Там вказують, що схему з міскодингом організували посадові особи низки банків, через основний з яких пройшло приблизно 20 мільярдів гривень. У березні НБУ прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.

Наразі Головний підрозділ детективів БЕБ розслідує провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу - частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах); частиною 2 статті 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор); частинами 1 та 3 статті 209 (відмивання майна, здобутого злочинним шляхом) та частиною 2 статті 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг).

У червні було завершено судово-економічну експертизу, яка встановила, що розмір несплачених податкових платежів компаніями, які були задіяні в схемі, склав понад 1,3 мільярда гривень.

В рамках розслідування було проведено понад 20 обшуків у банківських установах та пов’язаних компаніях, вилучена фінансова документація та перевірено більше тисячі рахунків. Накладено арешт корпоративні права компаній та кошти на рахунках на загальну суму 391 мільйон гривень.

Детективи направили відповідні звернення до Нацбанку та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для вжиття необхідних заходів щодо унеможливлення подальшого ухилення від сплати податків. Також про виявлені порушення проінформовано Державну податкову службу для недопущення функціонування таких схем у подальшому.

Як нагадують в БЕБ, внаслідок цього частина букмекерських компаній та онлайн-казино вже припинила діяльність через втрату ліцензій та накладення санкцій, а решта ж почала ставитися до сплати податків більш сумлінно.

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