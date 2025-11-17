Драйверы польской экономики: сколько денег ежегодно генерируют украинцы в Польше

Соотношение помощи Польше Украине и вклад наших граждан в экономику соседней страны равняется 1:5. Польша стала одной из 20 крупнейших экономик мира и перешла по показателю ВВП в триллионный выбор. Во многом это заслуга украинцев – говорит посол Украины в Польше Василий Боднар.

Об этом посол сообщил в интервью Delo.ua.

Если посмотреть на цифры, после полномасштабного вторжения экономика Польши демонстрирует тенденцию роста: 2022 год – 1,5% ВВП, 2023 год – 2,3%, 2024 год уже 2,7%. По словам Василия Боднара, по разным расчетам в 2030 году цифра может составить даже 3,5%.

"В том числе это большая заслуга украинцев, в значительной степени заполнивших вакантные рабочие места, внести добавленную стоимость в польскую экономику, и цифры только растут", - говорит посол Украины в Польше Василий Боднар.

По словам посла, особую роль в процессе роста экономики Польши играет украинский бизнес. По разным подсчетам, на сегодняшний день около 79 тысяч частных предприятий привлекает как украинских, так и польских граждан, что создает абсолютную добавленную стоимость внутри страны.

"В 2024 году украинцы внесли 2,7% в ВВП, и это как раз деловая активность, привлечение нашего бизнеса, наших работников, а также привлечение поляков к работе на украинский бизнес. В сумме это все генерирует примерно 30 миллиардов долларов", - сообщает посол.

Посол Украины в Польше также сообщил о статистике BGK (Банк народного хозяйства) Польши. Согласно ей, если на одного украинца тратится 1 злотый, то он возвращается затем в виде налогов и страховых взносов в размере 5 злотых.

"Это говорит о том, что украинцы здесь точно не на содержании, а, наоборот, являются одними из драйверов польской экономики. Это надо открыто говорить. Кто знает экономику, прекрасно понимает, что без украинцев не было бы такого роста ВВП в Польше и такой ее высокой позиции среди стран с развитой экономикой", - заявляет Василий Боднар.

