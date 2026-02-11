Україна конкуруватиме з Польщею за працівників через демографічну кризу в ЄС

Україна після завершення війни зіткнеться з прямою конкуренцією з Польщею за трудові ресурси. Причина — стрімке старіння населення та скорочення робочої сили в Польщі, що посилює її залежність від іноземних працівників, зокрема українців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

За даними Центрального статистичного управління Польщі, середній вік працюючого населення країни станом на серпень 2025 року становив 43 роки (проти 42,8 роком раніше). Водночас кількість зайнятих скоротилася з 15,21 млн осіб у 2022 році до 15,04 млн у 2025-му.

Найбільший дефіцит кадрів у Польщі фіксується в будівництві, промисловості, логістиці, агросекторі та сфері догляду. Старіння населення збільшує попит на молодших працівників, особливо в медицині та соціальних службах.

Експерти прогнозують, що після завершення війни Україна увійде у фазу масштабної відбудови, коли потреба у робочій силі стане критичною. У цей момент Польща та інші країни ЄС конкуруватимуть з Україною за тих самих працівників.

За опитуваннями українських мігрантів у Польщі, 60–65% готові повернутися додому за умови безпеки та наявності роботи. Однак без конкурентних умов — доступного житла, стабільної зайнятості, податкових стимулів для бізнесу — значна частина трудового ресурсу може залишитися в Євросоюзі.

Аналітики застерігають: без системної політики повернення громадян Україна ризикує зіткнутися з довгостроковим демографічним спадом, що ускладнить післявоєнну відбудову та економічне зростання.

Додамо, українські біженці у Європі заробляють у середньому майже вдвічі менше за місцевих громадян: найбільші доходи отримують у Великобританії та Норвегії — близько 2000 євро на місяць, а найменші — у Болгарії та Румунії, приблизно 600 євро. Польща платить українцям 973 євро.