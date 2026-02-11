Украина будет конкурировать с Польшей за работников из-за демографического кризиса в ЕС

Украина по окончании войны столкнется с прямой конкуренцией с Польшей за трудовые ресурсы. Причина — стремительное старение и сокращение рабочей силы в Польше, что усиливает ее зависимость от иностранных работников, в частности украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресрелиз аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

По данным Центрального статистического управления Польши, средний возраст работающего населения страны на август 2025 года составил 43 года (против 42,8 годом ранее). В то же время количество занятых сократилось с 15,21 млн человек в 2022 году до 15,04 млн в 2025 году.

Наибольший дефицит кадров в Польше фиксируется в строительстве, промышленности, логистике, агросекторе и сфере ухода. Старение населения увеличивает спрос на младших работников, особенно в медицине и социальных службах.

Эксперты прогнозируют, что после войны Украина войдет в фазу масштабного восстановления, когда потребность в рабочей силе станет критической. В этот момент Польша и другие страны ЕС будут конкурировать с Украиной за тех же работников.

По опросам украинских мигрантов в Польше, 60–65% готовы вернуться домой при безопасности и наличии работы. Однако без конкурентных условий – доступного жилья, стабильной занятости, налоговых стимулов для бизнеса – значительная часть трудового ресурса может остаться в Евросоюзе.

Аналитики предостерегают: без системной политики возвращения граждан Украина рискует столкнуться с долгосрочным демографическим спадом, что усложнит послевоенное восстановление и экономический рост.

Добавим, что украинские беженцы в Европе зарабатывают в среднем почти вдвое меньше местных граждан: наибольшие доходы получают в Великобритании и Норвегии — около 2000 евро в месяц, а самые маленькие — в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро. Польша платит украинцам 973 евро.