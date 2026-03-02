Запланована подія 2

Украинцы зарегистрировали в Польше 90 тысяч ФЛП и 20 тысяч акционерных обществ

Украинцы зарегистрировали в Польше 20 000 акционерных обществ и 90 000 ФЛП и работают в юридической плоскости Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый в интервью для "Интерфакс-Украина".

"Многие украинцы уже готовы к этому, чтобы пользоваться европейской поддержкой и предпринимательством Европейского Союза в Польше. Украинцы зарегистрировали в Польше 90 тысяч ФЛП и 20 тысяч акционерных обществ. Эти люди уже умеют работать в тех юридических обстоятельствах, которые касаются Европейского Союза, потому что Польша есть в Европейском Союзе". подчеркнул Чажастый

Он добавил, что со своей стороны Польша может гарантировать Украине строительные материалы для восстановления или развития инфраструктуры.

"У нас есть европейские знания по использованию европейских ресурсов, имеем такие структуры и бюрократию, которые могут это реализовать или помогать вам в реализации таких проектов. А конкретные цифры и суммы будут уже на уровне правительств", - отметил Чажастый.

Украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше за 2025 год

Заметим, количество компаний, зарегистрированных в Польше гражданами Украины с начала войны в 2022 году, неуклонно растет, а уплачиваемые ими налоги способствуют формированию бюджета.

Украинцы регистрировали бизнес в Польше и до полномасштабного вторжения. В частности, в январе и феврале 2022 года граждане Украины открывали около 200 предприятий в месяц. А уже в марте эта цифра увеличилась до 600.

С увеличением числа украинцев в Польше росло и количество регистраций хозяйственной деятельности. Всего за 2022 год граждане Украины зарегистрировали в Польше 18 193 фирм, в 2023 – 30 325, в 2024 – 32 248.

За 2025 год граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.

Автор:
Светлана Манько