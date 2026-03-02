Українці зареєстрували в Польщі 20 тисяч акціонерних товариств та 90 тисяч ФОП і працюють в юридичній площині Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив маршалок Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий в інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна".

"Багато українців вже готові до цього, щоби користуватися європейською підтримкою і підприємництвом Європейського Союзу у Польщі. Українці зареєстрували в Польщі 90 тисяч ФОП і 20 тисяч акціонерних товариств. Ці люди вже вміють працювати в тих юридичних обставинах, які стосуються Європейського Союзу, бо Польща є в Європейському Союзі. Це вже наш спільний великий здобуток", - наголосив Чажастий

Він додав, що зі свого боку Польща може гарантувати Україні будівельні матеріали для відбудови чи розбудови інфраструктури.

"Ми маємо європейські знання з використання європейських ресурсів, маємо такі структури і бюрократію, які можуть це реалізувати або допомагати вам у реалізації таких проєктів. А конкретні цифри і суми будуть вже на рівні урядів", - зауважив Чажастий.

Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за 2025 рік

Зауважимо, кількість компаній, зареєстрованих у Польщі громадянами України з початку війни у ​​2022 році, неухильно зростає, а податки, які вони сплачують, сприяють формуванню бюджету.

Українці реєстрували бізнес у Польщі і до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у січні і лютому 2022 року громадяни України відкривали приблизно по 200 підприємств на місяць. А уже в березні ця цифра зросла до 600.

Зі збільшенням кількості українців у Польщі зростала і кількість реєстрацій господарської діяльності. Загалом за 2022 року громадяни України зареєстрували в Польщі 18 193 фірм, у 2023 – 30 325, у 2024 – 32 248.

За 2025 рік громадяни України зареєстрували у Польщі приблизно 33 тисячі нових компаній. На українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.