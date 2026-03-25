Попит на фізичну працю в Польщі різко зростає: українці займають 67% вакансій

У Польщі різко зросла потреба у працівниках фізичних професій. Українці займають близько двох третин вакансій і стають ключовим ресурсом для бізнесу. Про це Delo. ua повідомив аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal за результатами квартального індексу NEI (National Employment Index).

Засновник Gremi Personal Євген Кіріченко зазначив, що поляки дедалі менш охоче йдуть на такі вакансії, тож саме українські працівники стають критично важливим ресурсом для оперативного масштабування бізнесу.

"Без іноземних працівників, зокрема українців, які становлять близько 67% усіх трудових мігрантів у Польщі, частина компаній була б змушена зупинити діяльність", — зазначив він.

Найбільше зростання у IV кварталі 2025 року показав сектор логістики — зайнятість збільшилася на 10 тис. осіб (+5,6%). У харчовій промисловості кількість працівників зросла на 7,7 тис. (+1,95%), у сфері HoReCa — на 2,7 тис. (+1,6%). Будівельна галузь залишалася відносно стабільною: скорочення склало лише 0,2%, а в другій половині року кількість працівників навіть дещо зросла.

"Попит на працівників фізичних професій залишатиметься високим у логістиці, будівництві та сфері послуг. Водночас сегмент кваліфікованих кадрів продовжить адаптацію через оптимізацію витрат і автоматизацію процесів. Залежність бізнесу від трудової імміграції лише посилюватиметься", — прогнозує Кіріченко.

Аналітики очікують, що у 2026 році тенденція зміщення попиту на користь фізичної праці в Польщі збережеться.

Скорочення у машинобудуванні та торгівлі

Водночас у галузях із вищою часткою кваліфікованої праці ситуація протилежна. Найбільше скорочення зафіксовано в автомобільній промисловості та секторі сучасних бізнес-послуг так званих «білих комірців». Саме тут у IV кварталі 2025 року було найбільше повідомлень про звільнення.

Загалом у машинобудуванні за рік кількість працівників зменшилася на 1,3% (7,3 тис. осіб). У межах галузі зайнятість в автопромі скоротилася на 1,7 тис. (-0,83%), у виробництві електричних приладів — на 5,7 тис. (-4,7%). Негативну динаміку також показали меблева галузь (-2%) та переробна промисловість (-0,35%).

Суттєвий спад відбувся і в торгівлі: в оптовому сегменті кількість працівників зменшилася на 27 тис. осіб (-5,1%), у роздрібному — на 5 тис. (-0,7%).

"Бізнес у цих секторах змушений оптимізувати витрати через слабше споживання та зростання операційних витрат. Частина компаній скорочує персонал, частина — автоматизує процеси", — пояснив Кіріченко.

Водночас наприкінці року з’явилися перші ознаки стабілізації: у IV кварталі зайнятість у роздрібній торгівлі зросла на 0,5% порівняно з попереднім кварталом.