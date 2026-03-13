У Польщі зростає безробіття та скорочується зайнятість: що це означає для українців

У Польщі формується стійкий тренд зростання безробіття та скорочення зайнятості у бізнес-секторі, тому конкуренція за робочі місця може посилитися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal.

Зростає і кількість зареєстрованих безробітних

Зазначається, що у IV кварталі індекс NEI (National Employment Index) — головний індикатор здоров’я ринку праці у Польщі) перейшов у негативний діапазон — 49 пунктів, що нижче середнього рівня. Це свідчить про погіршення більшості показників ринку праці.

Одним із головних факторів стало зниження субіндексу "Доступність праці", який оцінює швидкість працевлаштування, попит на робочу силу, рівень зайнятості та трудову імміграцію. У річному вимірі він впав на 6 пунктів, а саме до 45.

Негативні тенденції продовжилися і на початку 2026 року. Зокрема, темпи зростання рівня безробіття та кількості безробітних залишаються високими навіть у порівнянні з початком минулого року.

За словами аналітиків, якщо у грудні 2025 року рівень безробіття становив 5,7%, то, за попередніми оцінками Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, у січні 2026 року він зріс до 6%. Це на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Паралельно зростає і кількість зареєстрованих безробітних. У четвертому кварталі 2025 року їхня кількість збільшилася в середньому на 13% у річному вимірі, а у січні 2026 року приріст до аналогічного періоду минулого року становив 11,6%. Для порівняння, у січні 2025 року зростання до січня 2024 року становило лише близько 0,1%.

Частина експертів та представників влади пояснює це змінами у законодавстві, які набули чинності у червні 2025 року. Нові норми дозволили безробітним реєструватися у центрах зайнятості за місцем фактичного проживання, а не реєстрації, а також спростили процедуру підтвердження готовності до роботи.

Втім, на думку аналітиків, законодавчі зміни можуть пояснювати лише частину зростання статистики безробіття. Після семи місяців дії нових правил уже сформувалася порівняльна база, що дозволяє говорити про більш стійкий тренд охолодження ринку праці.

Це підтверджують і інші показники. Зокрема, кількість безробітних, звільнених з ініціативи роботодавців, у 2025 році збільшилася на 12,4% у середньому за місяць порівняно з 2024 роком. Для порівняння, роком раніше цей показник мав від’ємну динаміку мінус 0,5%.

У четвертому кварталі 2025 року темпи зростання звільнень прискорилися до 13% у річному вимірі, тоді як у 2023–2024 роках аналогічний показник становив лише 4,9%.

Зниження кількості робочих місць

Скорочення зайнятості також фіксується у бізнес-секторі. За оцінками Gremi Personal на основі даних GUS, у IV кварталі 2025 року кількість працівників у компаніях була на 0,7% нижчою, ніж роком раніше.

"Фактично ми бачимо стійкий тренд зниження кількості робочих місць в економіці — річна втрата при поквартальному порівнянні становить близько 50 тисяч працівників", — коментує ситуацію Олег Руденко, аналітик Gremi Personal.

Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від галузі.

"Наприкінці 2025 – на початку 2026 року, низка великих компаній почала скорочувати або переносити свої потужності з польських локацій до інших юрисдикцій. Найчастіше йдеться про автомобільну промисловість та сектор сучасних бізнес-послуг — центри BPO та SSC. Загалом ці процеси можуть свідчити про частковий початок перебудови польського ринку праці, де після кількох років дефіциту кадрів з’являються перші ознаки його охолодження. Водночас відбувається і якісна трансформація ринку. Все більше роботодавців зосереджуються на зберіганні ключового персоналу", — зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

За словами експертів, для українців, які працюють у Польщі, це також означає поступову зміну умов на ринку праці. Якщо раніше дефіцит кадрів забезпечував стабільний попит на іноземних працівників, то у разі подальшого зростання безробіття конкуренція за робочі місця може посилитися.

Українці становлять дві третини усіх іноземних працівників у Польщі

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), лише за листопад 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством збільшилася в країні майже на 7,9 тис. і сягнула 862 060 осіб. Тоді як загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У загальній кількості зайнятих у Польщі це склало близько 7%.

Також українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності. На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%).

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці.

За оцінками Польського економічного інституту (PIE), у Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, що підтверджує тимчасовий захист. Ще близько 482 тисяч отримали дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч – на постійне.