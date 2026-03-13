В Польше растет безработица и сокращается занятость: что это значит для украинцев

В Польше формируется устойчивый тренд по росту безработицы и сокращению занятости в бизнес-секторе, поэтому конкуренция за рабочие места может усилиться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Растет и количество зарегистрированных безработных

Отмечается, что в IV квартале индекс NEI (National Employment Index) — главный индикатор здоровья рынка труда в Польше) перешел в отрицательный диапазон — 49 пунктов ниже среднего уровня. Это свидетельствует об ухудшении большинства показателей рынка труда.

Одним из главных факторов стало снижение субиндекса "Доступность труда", оценивающего скорость трудоустройства, спрос на рабочую силу, уровень занятости и трудовую иммиграцию. В годовом исчислении он упал на 6 пунктов, а именно до 45.

Отрицательные тенденции продолжились и в начале 2026 года. В частности, темпы роста уровня безработицы и количества безработных остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года.

По словам аналитиков, если в декабре 2025 года уровень безработицы составил 5,7%, то, по предварительным оценкам Министерства семьи и социальной политики Польши, в январе 2026 он вырос до 6%. Это на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Параллельно растет и количество зарегистрированных безработных. В четвертом квартале 2025 года их количество увеличилось в среднем на 13% в годовом исчислении, а в январе 2026 года прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 11,6%. Для сравнения, в январе 2025 года рост к январю 2024 составил лишь около 0,1%.

Часть экспертов и представителей власти объясняет это изменениями в законодательстве, вступившими в силу в июне 2025 года. Новые нормы позволили безработным регистрироваться в центрах занятости по месту фактического проживания, а не регистрации, а также упростили процедуру подтверждения готовности к работе.

Впрочем, по мнению аналитиков, законодательные изменения могут объяснять лишь часть роста статистики по безработице. После семи месяцев действия новых правил уже сформировалась сравнительная база, позволяющая говорить о более устойчивом тренде охлаждения рынка труда.

Это подтверждают и другие характеристики. В частности, количество безработных, уволенных по инициативе работодателей, в 2025 году увеличилось на 12,4% в среднем за месяц по сравнению с 2024 годом. Для сравнения годом ранее этот показатель имел отрицательную динамику минус 0,5%.

В четвертом квартале 2025 года темпы роста увольнений ускорились до 13% в годовом исчислении, тогда как в 2023–2024 годах аналогичный показатель составил всего 4,9%.

Снижение количества рабочих мест

Сокращение занятости также фиксируется в бизнес-секторе. По оценкам Gremi Personal на основе данных GUS, в IV квартале 2025 года количество работников в компаниях было на 0,7% ниже, чем годом ранее.

"Фактически мы видим устойчивый тренд снижения количества рабочих мест в экономике - годовая потеря при поквартальном сравнении составляет около 50 тысяч работников", - комментирует ситуацию Олег Руденко , аналитик Gremi Personal.

В то же время, ситуация существенно отличается в зависимости от отрасли.

"В конце 2025 – начале 2026 года, ряд крупных компаний начал сокращать или переносить свои мощности с польских локаций в другие юрисдикции. Чаще всего речь идет об автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг — центрах BPO и SSC.

По словам экспертов, для работающих в Польше украинцев это также означает постепенное изменение условий на рынке труда. Если раньше дефицит кадров обеспечивал стабильный спрос на иностранных работников, то при дальнейшем росте безработицы конкуренция за рабочие места может усилиться.

Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% от общего числа всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), только за ноябрь 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством увеличилось в стране почти на 7,9 тыс. и составило 862 060 человек. В то время как общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В общей сложности занятых в Польше это составило около 7%.

Также украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности. На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это значительно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%).

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

По оценкам Польского экономического института (PIE), в Польше легально находится более 1,5 миллиона украинцев. Около 964 тысяч из них имеют статус PESEL UKR, что подтверждает временную защиту. Еще около 482 тысячи получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч – на постоянное.