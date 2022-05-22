В Енергодарі партизани підірвали під'їзд, де мешкає так званий "народний мер"

22 травня в окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани підірвали під'їзд, де мешкає так званий "народний мер" Андрій Шевчик.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Коли Шевчик заходив у під'їзд, було підірвано двері. Постраждав охоронець Шевчика. Сам "мер" не постраждав, повідомляють свідки.

Також мер Енергодар Дмитро Орлов підтвердив цю інформацію.

"Інтернет-ресурсами поширюється інформація про вибух, який вранці 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження того, що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. лікарню із травмами різного ступеня тяжкості", - повідомив Орлов.

Він зазначив, що під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав.

"З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме колаборанта і вдарили точно та прицільно", - наголосив Орлов.

Зазначимо, депутат міської ради Енергодару від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Андрій Шевчик оголосив себе головою псевдооргану.

Нагадаємо, 20 травня у тимчасово окупованому Енергодарі рятувальники вийшли на мирну акцію протесту проти росіян, вимагаючи повернути викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.