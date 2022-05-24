Лиман частково під контролем РФ, ситуація дуже важка: голова Донецької ОВА розповів про бої в місті

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє, що окупаційні війська ведуть тяжкі бої за повне оволодіння містом Лиман на півночі області. Про це він сказав у коментарі виданню "Донбас Реалії" (проект української редакції "Радіо Свобода").

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"Важка обстановка в Лимані. Він під постійними обстрілами. На територію громади Лиманської давно, ще місяць тому ворог зайшов, і основна його мета - взяти центр громади. Зараз Лиман частково під контролем - ну як під контролем: їх вибивають, вони заходять назад, заїжджає їхня важка артилерія, танки заходять на околиці міста, щоб вести обстріл і зайняти весь центр міста", - зазначив він.

За словами Кириленка, ситуація в Лимані зараз одна з найнапруженіших по лінії фронту, так само як і в Авдіївці, де "теж точаться важкі бої на підступах до траси".

Крім того, у своєму Telegram-каналі керівник ОВА повідомив, що за 24 травня в результаті дій російських військ загинули 12 мирних жителів Донецької області - троє в Бахмуті, два в Торецьку, два в Авдіївці, два в селищі Райгородок, один у Лимані, один у Миколаївці та один у селі Калинове. Ще 10 людей зазнали поранень.

Зазначимо при цьому, що раніше в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли про меншу кількість жертв протягом останніх двох днів.

Нагадаємо також, що 12 травня російські війська завдали удару по школі №1 в Авдіївці, внаслідок чого та згоріла вщент. Тоді ж у результаті прямого влучення в житловий будинок у Лимані загинули двоє дітей.