Війська РФ обстріляли Золочів під Харковом, є поранені

Двоє людей було поранено внаслідок обстрілу російськими військами селища Золочів Харківської області вдень 28 травня. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

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Вказано, що близько 14:00 ворожі снаряди потрапили до приватного сектору. Один із них пробив дах будинку, влетівши на кухню, але не розірвався. Внаслідок обстрілу поранення отримали 50-річний чоловік та 62-річна жінка.

Слідчі Богодухівського райвідділу поліції оглянули місце події, а управління Служби безпеки України у Харківській області відкрило провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо також, що, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синегубов, у ніч на 28 травня було кілька влучень снарядів у селищі Мала Данилівка, де виникли пожежі у двох будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, минулої доби окупанти обстріляли селище Слатине (там загинула 65-річна жінка), а також Балаклію (там було поранено одну людину).

Нагадаємо, що 26 травня російські війська обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова. Тоді поранення отримали щонайменше 17 людей.

24 травня повідомлялося про російський ракетний удар по сусідньому місту Мерефа, де було частково зруйновано адмінбудівлю підстанції залізниці, а також про обстріл торгового об'єкту в Дергачівській громаді, де спалахнула масштабна пожежа і загинула жінка похилого віку.