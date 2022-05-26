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Війська РФ обстріляли Харків: є загиблі
Окупанти 26 травня знову атакували Харків. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, 4 особи загинули.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, в результаті обстрілів 7 людей постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - розповів Синєгубов.
Місцеві ЗМІ також повідомляє, що серед загиблих є одна дитина. Синєгубов закликав людей залишатися в укриттях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у місті не зупинятимуть рух поїздів у метро, але виділять спеціальні сектори, де громадяни зможуть розміститися та перечекати бомбардування.
Раніше, 25 травня, в районі залізничного вокзалу Харкова сталася стрілянина. Тоді постраждала одна людина.