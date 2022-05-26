Війська РФ обстріляли Харків: є загиблі

Окупанти 26 травня знову атакували Харків. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, 4 особи загинули.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, в результаті обстрілів 7 людей постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - розповів Синєгубов.

Місцеві ЗМІ також повідомляє, що серед загиблих є одна дитина. Синєгубов закликав людей залишатися в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у місті не зупинятимуть рух поїздів у метро, але виділять спеціальні сектори, де громадяни зможуть розміститися та перечекати бомбардування.

Раніше, 25 травня, в районі залізничного вокзалу Харкова сталася стрілянина. Тоді постраждала одна людина.