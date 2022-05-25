У Харкові чути стрілянину, є постраждалі - ЗМІ

У районі залізничного вокзалу Харкова сталася стрілянина. Про це повідомляє "Ґрунт" із посиланням на очевидців.

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За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини постраждала одна людина.

Офіційної інформації про інцидент поки що немає. Також невідомо, хто розпочав стрілянину.

Зазначимо, що окупанти у травні почали відводити війська від Харкова, відступаючи внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ.