В Харькове слышна стрельба, есть пострадавшие - СМИ

В районе железнодорожного вокзала Харькова произошла стрельба. Об этом сообщает "Ґрунт" со ссылкой на очевидцев.

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По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал один человек.

Официальной информации об инциденте пока нет. Также неизвестно, кто устроил стрельбу.

Отметим, что оккупанты в мае начали отводить войска от Харькова, отступая в результате успешного контрнаступления ВСУ.