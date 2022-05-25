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В Харькове слышна стрельба, есть пострадавшие - СМИ
В районе железнодорожного вокзала Харькова произошла стрельба. Об этом сообщает "Ґрунт" со ссылкой на очевидцев.
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По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал один человек.
Официальной информации об инциденте пока нет. Также неизвестно, кто устроил стрельбу.
Отметим, что оккупанты в мае начали отводить войска от Харькова, отступая в результате успешного контрнаступления ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал