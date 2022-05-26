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Войска РФ обстреляли Харьков: есть погибшие
Оккупанты 26 мая снова атаковали Харьков. В результате обстрела, по предварительным данным, 4 человека погибли.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", — рассказал Синегубов.
Местные СМИ также сообщает, что среди погибших есть один ребенок. Синегубов призывает людей оставаться в укрытиях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе не будут останавливать движение поездов в метро, но выделят специальные сектора, где граждане смогут разместиться и переждать бомбардировку.
Ранее, 25 мая, в районе железнодорожного вокзала Харькова произошла стрельба. Тогда пострадал один человек.