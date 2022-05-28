Войска РФ обстреляли Золочев под Харьковом, есть раненые

Два человека были ранены в результате обстрела российскими войсками поселка Золочев Харьковской области днем 28 мая. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

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Указано, что около 14:00 вражеские снаряды попали в частный сектор. Один из них пробил крышу дома, влетев в кухню, но не разорвался. В результате обстрела ранения получили 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Следователи Богодуховского райотдела полиции осмотрели место происшествия, а управление Службы безопасности Украины в Харьковской области открыло производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Отметим также, что как сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, в ночь на 28 мая было несколько попаданий снарядов в поселке Малая Даниловка, где возникли пожары в двух домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли поселок Слатино (там погибла 65-летняя женщина), а также Балаклею (там был ранен один человек).

Напомним, что 26 мая российские войска обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова. Тогда ранения получили как минимум 17 человек.

24 мая сообщалось о российском ракетном ударе по соседнему городу Мерефа, где было было частично разрушено админздание подстанции железной дороги, а также об обстреле торгового объекта в Дергачевской общине, где вспыхнул масштабный пожар и погибла пожилая женщина.