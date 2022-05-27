Армія РФ втратила вже майже 30 тисяч окупантів від початку вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ

Станом на 27 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили понад 29,7 тисяч людей.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 29 750 осіб ліквідовано

танків – 1322 од.

бойових броньованих машин – 3246 од.

артилерійських систем – 623 од.

РСЗВ - 201од.

засоби ППО – 93 од.

літаків – 206 од.

вертольотів – 170 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 од.

крилаті ракети – 115

кораблі/катери - 13 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 од.

спеціальна техніка - 48 од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.