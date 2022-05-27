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Армія РФ втратила вже майже 30 тисяч окупантів від початку вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ
Станом на 27 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили понад 29,7 тисяч людей.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 29 750 осіб ліквідовано
- танків – 1322 од.
- бойових броньованих машин – 3246 од.
- артилерійських систем – 623 од.
- РСЗВ - 201од.
- засоби ППО – 93 од.
- літаків – 206 од.
- вертольотів – 170 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 од.
- крилаті ракети – 115
- кораблі/катери - 13 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 од.
- спеціальна техніка - 48 од.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямкуПідписуйтесь на наш Telegram канал
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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