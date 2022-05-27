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Армия РФ потеряла уже почти 30 тысяч оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 27 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,7 тысячи человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 29750 человек ликвидировано
- танков ‒ 1322 ед.
- боевых бронированных машин – 3246 ед.
- артиллерийских систем – 623 ед.
- РСЗО – 201ед.
- средства ПВО – 93 ед.
- самолетов – 206 ед.
- вертолетов – 170 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 ед.
- крылатые ракеты – 115
- корабли/катера — 13 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 ед.
- специальная техника — 48 ед.
Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направленииПодписывайтесь на наш Telegram канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.