Армия РФ потеряла уже почти 30 тысяч оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 27 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,7 тысячи человек.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29750 человек ликвидировано

танков ‒ 1322 ед.

боевых бронированных машин – 3246 ед.

артиллерийских систем – 623 ед.

РСЗО – 201ед.

средства ПВО – 93 ед.

самолетов – 206 ед.

вертолетов – 170 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 ед.

крылатые ракеты – 115

корабли/катера — 13 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 ед.

специальная техника — 48 ед.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.