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Армия РФ потеряла уже почти 30 тысяч оккупантов с начала вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ

Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

По состоянию на 27 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,7 тысячи человек.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29750 человек ликвидировано
  • танков ‒ 1322 ед.
  • боевых бронированных машин – 3246 ед.
  • артиллерийских систем – 623  ед.
  • РСЗО – 201ед.
  • средства ПВО – 93 ед.
  • самолетов – 206 ед.
  • вертолетов – 170 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 ед.
  • крылатые ракеты – 115 
  • корабли/катера — 13 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226  ед.
  • специальная техника — 48 ед.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько