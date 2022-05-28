РФ знову обстріляла прикордоння Сумської області: постраждали церква та дитсадок, поранено жінку (ФОТО)

Російські війська 28 травня протягом години здійснили два ракетні удари по території Сумського району, влучивши, зокрема, у церкву. Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Розбиті цивільні об'єкти: дитсадок у селі, церква, приватні будинки цивільних людей. Поранена одна жінка: уламок влучив їй в ногу. Під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір'ї свого будинку", - написав він.

В свою чергу, як зазначають у Державній прикордонній службі, всього було здійснено три пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району.

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Нагадаємо, що раніше Живицький повідомив, що у ніч на 28 травня в результаті російського обстрілу було зруйноване сільгосппідприємство у Путивльській громаді. Крім того, зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади: було близько шести прильотів.

Також зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади: було близько 30 прильотів по околицях села Бачівськ. За даними голови ОВА, тоді обійшлося без людських жертв.

Як уточнили після цього в Генштабі ЗСУ, біля Зноб-Новгородського було обстріляне село Зноб-Трубчевська. Крім того, там повідомили про обстріли сіл Старі Вирки та міста Середина-Буда.