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"Чотирьом містам України потрібно терміново вибудовувати глибоку оборону", - Корбан

"Чотирьом містам України потрібно терміново вибудовувати глибоку оборону", - Корбан

Голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що Києву, Сумам, Чернігову та Харкову потрібно терміново будувати глибоку ешельовану оборону. Про це він заявив у Facebook.

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Корбан також закликав мінувати північний кордон України.

"Відкиньте інтрижки і не втрачайте дарма час, хлопці", - наголосив Корбан.