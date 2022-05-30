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- Війна Війна
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- Політика
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"Чотирьом містам України потрібно терміново вибудовувати глибоку оборону", - Корбан
Голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що Києву, Сумам, Чернігову та Харкову потрібно терміново будувати глибоку ешельовану оборону. Про це він заявив у Facebook.
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Корбан також закликав мінувати північний кордон України.
"Відкиньте інтрижки і не втрачайте дарма час, хлопці", - наголосив Корбан.