На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів армії Білорусі, - розвідка

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається. Проте прямий військовий наступ із Білорусі малоймовірний.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький повідомив в інтерв'ю військовому телебаченню України.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угруповання військ, не розгорнуто систему управління цим угрупованням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – пояснив Вадим Скибицький.

Але перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та кошти від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас у напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", – наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони. України.

Зазначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі не піддаватися на спроби Росії втягнути цю країну до її війни проти України.

Також з Білорусі в ніч на 25 червня територією України було завдано масованого ракетно-бомбового удару. Обстріл безпосередньо пов'язаний зі спробами кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосередній учасник, вважають у ГУР МО.