Лукашенко став повністю залежним від Путіна, - британська розвідка

Ракетні удари, які країна-агресор РФ наносить по українським містам з території Білорусі, та заяви її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка свідчать про майже повну його залежність від Росії та її лідера Володимира Путіна.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Зазначається, що 28 липня країна-агресор РФ випустила не менше 20 ракет по півночі України з території Білорусі.

"Це стало продовженням того, як Кремль використав білоруську територію для виконання основних ударів після невдалої спроби захопити Київ у лютому", - зазначають у розвідці.

Там констатують, що лідер Білорусі став майже повністю залежним від Росії. Більше того, заяви Лукашенка про те, що Україна "повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни" - це чергове свідчення посилення тиску Кремля на нього.

У розвідці зазначають, що лідер Білорусі продовжує дотримуватися лінії Москви щодо розв'язаної війни проти України.

"Його режим став дедалі більш авторитарним із запровадженням смертної кари за "підготовку терористичних актів". Його дедалі частіші та безпідставні звинувачення у задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", - йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначимо, на думку військового експерта Олега Жданова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не наказує залучити армію своєї країни до війни в Україні, тому що вони підкоряться РФ і стануть частиною збройних сил "Союзної держави". Для нього зараз армія – це "єдина ніжка стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 3 липня заявив про свою підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію". Він і надалі готовий продовжувати надавати підтримку Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.

Зазначимо, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.